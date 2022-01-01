Direktori Syarikat
Asurion Gaji

Gaji Asurion berkisar dari $44,100 dalam jumlah pampasan setahun untuk Information Technologist (IT) di peringkat rendah hingga $230,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Asurion. Dikemas kini terakhir: 10/10/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer 1 $90.2K
Software Engineer 2 $142K
Tech Lead $169K
Software Engineer 4 $190K
Software Engineer 5 $222K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
Median $160K
Pengurus Produk
Median $145K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $230K
Penganalisis Perniagaan
Median $93K
Pereka Produk
Median $123K
Akauntan
$57.1K
Pengurus Operasi Perniagaan
$94.9K
Khidmat Pelanggan
$52.8K
Pengurus Sains Data
$179K
Penganalisis Kewangan
$69.3K
Sumber Manusia
Median $99K
Information Technologist (IT)
$44.1K
Undang-undang
$75.4K
Pemasaran
$209K
Operasi Pemasaran
$118K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$185K
Pengurus Program
$156K
Jualan
$65.3K
Arkitek Penyelesaian
$72.6K
Penyelidik UX
$139K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at Asurion is Pengurus Kejuruteraan Perisian with a yearly total compensation of $230,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Asurion is $123,333.

