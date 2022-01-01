Direktori Syarikat
Astranis
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Astranis Gaji

Gaji Astranis berkisar dari $121,762 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Mekanikal di peringkat rendah hingga $225,400 untuk Undang-undang di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Astranis. Dikemas kini terakhir: 8/30/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $213K
Jurutera Mekanikal
Median $122K
Jurutera Perkakasan
Median $140K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 48
83 48
Perekrut
Median $155K
Pengurus Program Teknikal
Median $165K
Undang-undang
$225K
Jurutera Jualan
$139K
Kapitalis Ventura
$201K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Astranis, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Astranis er Undang-undang at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $225,400. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Astranis er $160,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Astranis

Syarikat Berkaitan

  • Blizzard Entertainment
  • Liberty Mutual
  • Relativity Space
  • Instawork
  • Hearst
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain