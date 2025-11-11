Direktori Syarikat
Aston Jurutera Perisian Backend Gaji di Moscow Metro Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian Backend median in Moscow Metro Area di Aston berjumlah RUB 2.69M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Aston. Kemaskini terakhir: 11/11/2025

Pakej Median
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Jumlah setahun
RUB 2.69M
Tahap
Middle
Asas
RUB 2.69M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Aston?
Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Backend di Aston in Moscow Metro Area berada pada jumlah pampasan tahunan RUB 3,269,962. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Aston untuk peranan Jurutera Perisian Backend in Moscow Metro Area ialah RUB 2,694,384.

