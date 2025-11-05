Direktori Syarikat
Aston Jurutera Perisian Gaji di Belarus

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Belarus di Aston berjumlah BYN 121K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Aston. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Aston
Software Engineer
hidden
Jumlah setahun
BYN 121K
Tahap
Senior Software Engineer
Asas
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Bonus
BYN 0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Aston in Belarus berada pada jumlah pampasan tahunan BYN 139,977. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Aston untuk peranan Jurutera Perisian in Belarus ialah BYN 120,658.

