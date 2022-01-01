Direktori Syarikat
ASSURANCE IQ
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

ASSURANCE IQ Gaji

Gaji ASSURANCE IQ berkisar dari $63,315 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Pemasaran di peringkat rendah hingga $261,300 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ASSURANCE IQ. Dikemas kini terakhir: 9/12/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Pengurus Produk
Median $156K
Akauntan
$93.1K
Saintis Data
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pemasaran
$93.5K
Operasi Pemasaran
$63.3K
Pereka Produk
$186K
Pengurus Program
$111K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$261K
Pengurus Program Teknikal
$173K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

10%

THN 1

20%

THN 2

40%

THN 3

30%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ASSURANCE IQ, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 10% diperoleh dalam 1st-THN (10.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 40% diperoleh dalam 3rd-THN (40.00% tahunan)

  • 30% diperoleh dalam 4th-THN (30.00% tahunan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

The highest paying role reported at ASSURANCE IQ is Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $261,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ASSURANCE IQ is $152,348.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk ASSURANCE IQ

Syarikat Berkaitan

  • Articulate
  • Mozilla
  • SmartThings
  • GitHub
  • Turo
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain