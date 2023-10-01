Direktori Syarikat
ASM Gaji

Julat gaji ASM adalah dari $48,663 dalam pampasan total tahunan untuk Operasi Perniagaan di hujung bawah hingga $156,310 untuk Pereka Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja ASM. Terakhir dikemas kini: 8/21/2025

$160K

Jurutera Mekanikal
Median $115K
Jurutera Perisian
Median $134K
Jurutera Perkakasan
Median $150K

Operasi Perniagaan
$48.7K
Jurutera Kimia
$140K
Jurutera Elektrik
$113K
Pereka Produk
$156K
Pengurus Projek
$134K
Jurutera Jualan
$99.5K
Soalan Lazim

据报道，ASM最高薪的职位是Pereka Produk at the Common Range Average level，年总薪酬为$156,310。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
