Arrowstreet Capital Gaji

Julat gaji Arrowstreet Capital adalah dari $128,520 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $381,900 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Arrowstreet Capital. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $200K

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
$314K
Pengurus Projek
$129K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
$382K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Arrowstreet Capital ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $381,900. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Arrowstreet Capital ialah $256,780.

