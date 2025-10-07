Direktori Syarikat
Arm
Arm Saintis Penyelidikan Gaji

Pampasan Saintis Penyelidikan in United Kingdom di Arm berkisar dari £76.8K seyear untuk Grade 3 hingga £123K seyear untuk Grade 5. Pakej pampasan yearan median in United Kingdom berjumlah £82.5K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Arm. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Grade 2
Graduate Engineer(Tahap Permulaan)
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
Engineer
£76.8K
£58.6K
£11.5K
£6.7K
Grade 4
Senior Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 5
Staff Engineer
£123K
£84.1K
£30.5K
£8.8K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Arm, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Penyelidikan di Arm in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £365,710. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Arm untuk peranan Saintis Penyelidikan in United Kingdom ialah £70,991.

Sumber Lain