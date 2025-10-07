Direktori Syarikat
Arm
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Full-Stack

  • Greater Cambridge Area

Arm Jurutera Perisian Full-Stack Gaji di Greater Cambridge Area

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in Greater Cambridge Area di Arm berkisar dari £43.3K seyear untuk Grade 2 hingga £178K seyear untuk Grade 6. Pakej pampasan yearan median in Greater Cambridge Area berjumlah £108K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Arm. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Grade 2
Graduate Engineer(Tahap Permulaan)
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
Staff Engineer
£138K
£85.6K
£46.6K
£5.8K
£122K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan £23K+ (kadang kala £230K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Arm, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Arm in Greater Cambridge Area berada pada jumlah pampasan tahunan £242,491. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Arm untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in Greater Cambridge Area ialah £128,668.

Sumber Lain