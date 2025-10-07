Pampasan Embedded Hardware Engineer in Greater Cambridge Area di Arm berjumlah £95.4K seyear untuk Senior Hardware Engineer. Pakej pampasan yearan median in Greater Cambridge Area berjumlah £86.5K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Arm. Kemaskini terakhir: 10/7/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Hardware Engineer
£95.4K
£70.2K
£19.9K
£5.4K
Staff Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Arm, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)