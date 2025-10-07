Direktori Syarikat
Arm ASIC Engineer Gaji di India

Pampasan ASIC Engineer in India di Arm berjumlah ₹14.91M seyear untuk Principal Hardware Engineer. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹8.28M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Arm. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Arm, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk ASIC Engineer di Arm in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹16,593,164. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Arm untuk peranan ASIC Engineer in India ialah ₹8,283,335.

