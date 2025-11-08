Direktori Syarikat
Arista Networks
  • Gaji
  • Jurutera Perisian
  • 4H
  • Canada

Jurutera Perisian Tahap

4H

Tahap di Arista Networks

  1. 2
  2. 3L
  3. 3H
Purata Tahunan Jumlah Pampasan
CA$308,835
Gaji Asas
CA$143,684
Pemberian Saham ()
CA$252,650
Bonus
CA$35,726
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
