ARA Jurutera Perisian Full-Stack Gaji di Raleigh-Durham Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian Full-Stack median in Raleigh-Durham Area di ARA berjumlah $89K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ARA. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Pakej Median
company icon
ARA
Software Engineer
Raleigh, NC
Jumlah setahun
$89K
Tahap
Junior Software Engineer
Asas
$80K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$4K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di ARA?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di ARA in Raleigh-Durham Area berada pada jumlah pampasan tahunan $143,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ARA untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in Raleigh-Durham Area ialah $88,300.

