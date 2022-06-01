Direktori Syarikat
APTIM
APTIM Gaji

Julat gaji APTIM adalah dari $60,753 dalam pampasan total tahunan untuk Sumber Manusia di hujung bawah hingga $84,575 untuk Penganalisis Perniagaan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja APTIM. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Penganalisis Perniagaan
$84.6K
Jurutera Awam
$74.6K
Sumber Manusia
$60.8K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di APTIM ialah Penganalisis Perniagaan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $84,575. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di APTIM ialah $74,625.

Sumber Lain