Direktori Syarikat
AppsFlyer
AppsFlyer Gaji

Julat gaji AppsFlyer adalah dari $29,470 dalam pampasan total tahunan untuk Kejayaan Pelanggan di hujung bawah hingga $269,593 untuk Pengurus Program Teknikal di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja AppsFlyer. Terakhir dikemas kini: 8/12/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $133K

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $144K
Penganalisis Perniagaan
$95.4K

Kejayaan Pelanggan
$29.5K
Penganalisis Data
$85.3K
Saintis Data
$141K
Sumber Manusia
$85.4K
Pemasaran
$54K
Pereka Produk
$85.4K
Pengurus Produk
$109K
Pengurus Program
$125K
Pengambilan Pekerja
$147K
Jualan
$121K
Pengurus Program Teknikal
$270K
Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Di AppsFlyer, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di AppsFlyer ialah Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $269,593. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di AppsFlyer ialah $115,012.

