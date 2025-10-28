Direktori Syarikat
AppLovin
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

AppLovin Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in United States di AppLovin berkisar dari $242K seyear untuk Software Engineer 2 hingga $574K seyear untuk Staff Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $350K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AppLovin. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer 1
(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di AppLovin, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di AppLovin in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $590,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AppLovin untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $319,500.

Sumber Lain