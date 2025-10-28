Pampasan Jurutera Perisian in United States di AppLovin berkisar dari $242K seyear untuk Software Engineer 2 hingga $574K seyear untuk Staff Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $350K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AppLovin. Kemaskini terakhir: 10/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
100%
THN 1
Di AppLovin, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:
100% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% suku tahunan)
