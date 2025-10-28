Pampasan Pengurus Produk in Germany di AppLovin berjumlah €102K seyear untuk Senior Product Manager 2. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AppLovin. Kemaskini terakhir: 10/28/2025
Purata Jumlah Pampasan
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
THN 1
Di AppLovin, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:
100% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% suku tahunan)