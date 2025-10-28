Direktori Syarikat
AppLovin
  • Gaji
  • Pengurus Produk

  • Semua Gaji Pengurus Produk

AppLovin Pengurus Produk Gaji

Pampasan Pengurus Produk in Germany di AppLovin berjumlah €102K seyear untuk Senior Product Manager 2. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AppLovin.

Purata Jumlah Pampasan

€92.9K - €108K
Germany
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
€81.9K€92.9K€108K€119K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Jadual Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di AppLovin, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di AppLovin in Germany berada pada jumlah pampasan tahunan €118,890. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AppLovin untuk peranan Pengurus Produk in Germany ialah €81,924.

