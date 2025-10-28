Direktori Syarikat
AppLovin
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pereka Produk

  • Semua Gaji Pereka Produk

AppLovin Pereka Produk Gaji

Purata jumlah pampasan Pereka Produk in Canada di AppLovin berkisar dari CA$61.4K hingga CA$89.2K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AppLovin. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Purata Jumlah Pampasan

CA$69.7K - CA$80.9K
Canada
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
CA$61.4KCA$69.7KCA$80.9KCA$89.2K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 3 lagi Pereka Produk penyerahans di AppLovin untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

Block logo
+CA$80.5K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.5K
Don't get lowballed

Jadual Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di AppLovin, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% suku tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pereka Produk tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka Produk di AppLovin in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$89,177. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AppLovin untuk peranan Pereka Produk in Canada ialah CA$61,450.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk AppLovin

Syarikat Berkaitan

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain