AppLovin
AppLovin Sumber Manusia Gaji

Purata jumlah pampasan Sumber Manusia in United States di AppLovin berkisar dari $166K hingga $236K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AppLovin. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Purata Jumlah Pampasan

$189K - $223K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$166K$189K$223K$236K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di AppLovin, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Sumber Manusia di AppLovin in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $235,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AppLovin untuk peranan Sumber Manusia in United States ialah $166,050.

