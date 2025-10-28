Direktori Syarikat
AppLovin
AppLovin Pembangunan Perniagaan Gaji

Pampasan Pembangunan Perniagaan in Vietnam di AppLovin berjumlah ₫2.51B seyear untuk Senior Business Development Manager. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AppLovin. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Purata Jumlah Pampasan

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Lihat 4 Lebih Tahap
Don't get lowballed

Jadual Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di AppLovin, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pembangunan Perniagaan di AppLovin in Vietnam berada pada jumlah pampasan tahunan ₫2,988,975,360. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AppLovin untuk peranan Pembangunan Perniagaan in Vietnam ialah ₫2,134,982,400.

