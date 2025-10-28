Pampasan Pengurus Program Teknikal in United States di Apple berkisar dari $226K seyear untuk ICT2 hingga $600K seyear untuk ICT6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $335K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Apple. Kemaskini terakhir: 10/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
ICT2
$226K
$154K
$51.8K
$20.5K
ICT3
$222K
$164K
$44K
$14.2K
ICT4
$322K
$210K
$95.1K
$17.1K
ICT5
$428K
$233K
$153K
$42.2K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Apple, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (12.50% separuh tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% separuh tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (12.50% separuh tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (12.50% separuh tahunan)
