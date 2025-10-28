Pampasan Jurutera Perisian in United States di Apple berkisar dari $173K seyear untuk ICT2 hingga $744K seyear untuk ICT6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $345K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Apple. Kemaskini terakhir: 10/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Apple, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
Jurutera iOS
Jurutera Perisian Mudah Alih
Jurutera Perisian Frontend
Jurutera Pembelajaran Mesin
Jurutera Perisian Backend
Jurutera Perisian Full-Stack
Jurutera Rangkaian
Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)
Jurutera Data
Jurutera Perisian Pengeluaran
Jurutera Perisian Keselamatan
Jurutera DevOps
Jurutera Kebolehpercayaan Laman
Jurutera Perisian Realiti Maya
Jurutera Sistem
Jurutera Perisian Permainan Video
Penyokong Pembangun
Saintis Penyelidikan
Jurutera Perisian Sistem Terbenam