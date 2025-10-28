Direktori Syarikat
Apple
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
  Gaji
  • Hal Ehwal Kawal Selia

  • Semua Gaji Hal Ehwal Kawal Selia

Apple Hal Ehwal Kawal Selia Gaji

Purata jumlah pampasan Hal Ehwal Kawal Selia in United States di Apple berkisar dari $276K hingga $387K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Apple. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Purata Jumlah Pampasan

$299K - $348K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$276K$299K$348K$387K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Apple, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (12.50% separuh tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Apple, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Hal Ehwal Kawal Selia di Apple in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $386,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Apple untuk peranan Hal Ehwal Kawal Selia in United States ialah $276,250.

Sumber Lain