Pampasan Jurutera Mekanikal in United States di Apple berkisar dari $176K seyear untuk ICT2 hingga $577K seyear untuk ICT6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $216K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Apple. Kemaskini terakhir: 10/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
ICT2
$176K
$138K
$27.6K
$10K
ICT3
$221K
$160K
$46.2K
$15.3K
ICT4
$339K
$193K
$123K
$22.8K
ICT5
$446K
$233K
$178K
$36.1K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Apple, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (12.50% separuh tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% separuh tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (12.50% separuh tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (12.50% separuh tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Apple, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu