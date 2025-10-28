Direktori Syarikat
Apple
Apple Jurutera Mekanikal Gaji

Pampasan Jurutera Mekanikal in United States di Apple berkisar dari $176K seyear untuk ICT2 hingga $577K seyear untuk ICT6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $216K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Apple. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
ICT2
Junior Mechanical Engineer
$176K
$138K
$27.6K
$10K
ICT3
Mechanical Engineer
$221K
$160K
$46.2K
$15.3K
ICT4
Senior Mechanical Engineer
$339K
$193K
$123K
$22.8K
ICT5
$446K
$233K
$178K
$36.1K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Apple, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (12.50% separuh tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Apple, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Kualiti

Jurutera Pembuatan

Jurutera Termal

Jurutera Reka Bentuk

Jurutera Ujian

Jurutera CAE

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Mekanikal di Apple in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $577,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Apple untuk peranan Jurutera Mekanikal in United States ialah $226,000.

