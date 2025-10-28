Pampasan Undang-undang in United States di Apple berkisar dari $164K seyear untuk ICT3 hingga $493K seyear untuk ICT6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $312K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Apple. Kemaskini terakhir: 10/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$164K
$153K
$5.8K
$5K
ICT4
$265K
$196K
$43K
$26K
ICT5
$343K
$234K
$79.3K
$30K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Apple, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (12.50% separuh tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% separuh tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (12.50% separuh tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (12.50% separuh tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
