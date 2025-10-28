Direktori Syarikat
Apple
Apple Undang-undang Gaji

Pampasan Undang-undang in United States di Apple berkisar dari $164K seyear untuk ICT3 hingga $493K seyear untuk ICT6. Pakej pampasan yeanan median in United States berjumlah $312K.

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$164K
$153K
$5.8K
$5K
ICT4
$265K
$196K
$43K
$26K
ICT5
$343K
$234K
$79.3K
$30K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Apple, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (12.50% separuh tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Apple, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Penasihat Undang-undang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Undang-undang di Apple in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $493,125. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Apple untuk peranan Undang-undang in United States ialah $272,000.

Pekerjaan Pilihan

Sumber Lain