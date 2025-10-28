Direktori Syarikat
Apple
Apple Jurubank Pelaburan Gaji

Purata jumlah pampasan Jurubank Pelaburan in India di Apple berkisar dari ₹2.48M hingga ₹3.39M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Apple. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Purata Jumlah Pampasan

₹2.66M - ₹3.21M
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Apple, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (12.50% separuh tahunan)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurubank Pelaburan di Apple in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹3,388,536. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Apple untuk peranan Jurubank Pelaburan in India ialah ₹2,482,979.

Sumber Lain