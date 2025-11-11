Direktori Syarikat
Appian
  • Gaji
  • Arkitek Penyelesaian

  • Arkitek Awan

Appian Arkitek Awan Gaji

Pakej pampasan Arkitek Awan median in United States di Appian berjumlah $185K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Appian. Kemaskini terakhir: 11/11/2025

Pakej Median
company icon
Appian
Solution Architect
West McLean, VA
Jumlah setahun
$185K
Tahap
Solution Architect 2
Asas
$163K
Stock (/yr)
$12K
Bonus
$10K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Appian?
Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Appian, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 4th-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 5th-THN (20.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Awan di Appian in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $242,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Appian untuk peranan Arkitek Awan in United States ialah $172,400.

Sumber Lain