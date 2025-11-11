Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in Northern Virginia Washington DC di Appian berkisar dari $121K seyear untuk Software Engineer 1 hingga $155K seyear untuk Software Engineer 2. Pakej pampasan yearan median in Northern Virginia Washington DC berjumlah $130K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Appian. Kemaskini terakhir: 11/11/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer 1
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
20%
THN 1
20%
THN 2
20%
THN 3
20%
THN 4
20%
THN 5
Di Appian, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:
20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 2nd-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 3rd-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 4th-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 5th-THN (20.00% tahunan)