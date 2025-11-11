Direktori Syarikat
Appian
Appian Jurutera Perisian Full-Stack Gaji

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di Appian berkisar dari $121K seyear untuk Software Engineer 1 hingga $182K seyear untuk Senior Software Engineer 1. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $130K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Appian. Kemaskini terakhir: 11/11/2025

Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer 1
(Tahap Permulaan)
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Appian, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 4th-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 5th-THN (20.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Appian in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $205,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Appian untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in United States ialah $143,400.

Sumber Lain