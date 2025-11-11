Direktori Syarikat
Appian
Appian Akauntan Teknikal Gaji

Purata jumlah pampasan Akauntan Teknikal in United States di Appian berkisar dari $92.4K hingga $129K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Appian. Kemaskini terakhir: 11/11/2025

Purata Jumlah Pampasan

$99K - $117K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$92.4K$99K$117K$129K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Appian, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 4th-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 5th-THN (20.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Akauntan Teknikal di Appian in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $128,700. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Appian untuk peranan Akauntan Teknikal in United States ialah $92,400.

Sumber Lain