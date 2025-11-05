Direktori Syarikat

AppDirect Jurutera Perisian Gaji di Canada

Pampasan Jurutera Perisian in Canada di AppDirect berkisar dari CA$83K seyear untuk P1 hingga CA$142K seyear untuk P4. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$129K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AppDirect. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Tahap Permulaan)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
Staff Software Engineer
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di AppDirect, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di AppDirect in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$159,303. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AppDirect untuk peranan Jurutera Perisian in Canada ialah CA$122,744.

