Pampasan Jurutera Perisian in Canada di AppDirect berkisar dari CA$83K seyear untuk P1 hingga CA$142K seyear untuk P4. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$129K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AppDirect. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di AppDirect, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)