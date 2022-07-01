Direktori Syarikat
Apollo.io
Apollo.io Gaji

Gaji Apollo.io berkisar dari $59,069 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $306,460 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Apollo.io. Dikemas kini terakhir: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jurutera Perisian
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Produk
Median $280K
Pengurus Operasi Perniagaan
$186K

Penganalisis Perniagaan
$164K
Saintis Data
$253K
Pereka Grafik
$212K
Sumber Manusia
$151K
Pemasaran
$114K
Pereka Produk
$284K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$243K
Perekrut
$219K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$306K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Apollo.io, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Apollo.io ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $306,460. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Apollo.io ialah $199,020.

