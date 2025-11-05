Direktori Syarikat
Pakej pampasan Jurutera Perisian median in India di Apollo Global Management berjumlah ₹1.42M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Apollo Global Management. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Apollo Global Management
Systems Engineer
Noida, UP, India
Jumlah setahun
₹1.16M
Tahap
L2
Asas
₹1.1M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹57.8K
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Apollo Global Management in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹3,211,630. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Apollo Global Management untuk peranan Jurutera Perisian in India ialah ₹1,288,950.

