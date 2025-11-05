Direktori Syarikat
Aon
Aon Jurutera Perisian Gaji di Singapore

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Singapore di Aon berjumlah SGD 86.6K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Aon. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Aon
Associate Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Jumlah setahun
SGD 86.6K
Tahap
L8
Asas
SGD 86.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
1 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Aon?
Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Aon in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 155,880. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Aon untuk peranan Jurutera Perisian in Singapore ialah SGD 86,624.

