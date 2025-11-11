Pampasan Jurutera Kebolehpercayaan Laman in Australia di ANZ berkisar dari A$119K seyear untuk Junior Software Engineer hingga A$149K seyear untuk Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Australia berjumlah A$159K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ANZ. Kemaskini terakhir: 11/11/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Junior Software Engineer
A$119K
A$116K
A$0
A$3.6K
Software Engineer
A$149K
A$146K
A$0
A$3.4K
Senior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
