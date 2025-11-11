Pampasan Jurutera Perisian Backend in Greater Melbourne Area di ANZ berkisar dari A$109K seyear untuk Junior Software Engineer hingga A$189K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Greater Melbourne Area berjumlah A$144K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ANZ. Kemaskini terakhir: 11/11/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Junior Software Engineer
A$109K
A$109K
A$0
A$503.3
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$189K
A$184K
A$0
A$4.3K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
