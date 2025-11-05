Pampasan Jurutera Perisian in India di ANZ berkisar dari ₹1.8M seyear untuk Junior Software Engineer hingga ₹3.46M seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹1.79M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ANZ. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
