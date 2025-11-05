Direktori Syarikat
ANZ
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • India

ANZ Jurutera Perisian Gaji di India

Pampasan Jurutera Perisian in India di ANZ berkisar dari ₹1.8M seyear untuk Junior Software Engineer hingga ₹3.46M seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹1.79M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ANZ. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
(Tahap Permulaan)
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Tambah KompBandingkan Tahap
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang
Apakah tahap kerjaya di ANZ?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Jurutera DevOps

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di ANZ in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹3,964,234. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ANZ untuk peranan Jurutera Perisian in India ialah ₹1,788,521.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk ANZ

Syarikat Berkaitan

  • Roblox
  • Amazon
  • Tesla
  • Facebook
  • Airbnb
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain