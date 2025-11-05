Pampasan Jurutera Perisian in Greater Melbourne Area di ANZ berkisar dari A$115K seyear untuk Junior Software Engineer hingga A$216K seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Greater Melbourne Area berjumlah A$166K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ANZ. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
Tiada gaji dijumpai
