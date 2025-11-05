Direktori Syarikat
ANZ
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Saintis Data

  • Semua Gaji Saintis Data

  • Greater Melbourne Area

ANZ Saintis Data Gaji di Greater Melbourne Area

Pampasan Saintis Data in Greater Melbourne Area di ANZ berkisar dari A$126K seyear untuk Data Scientist hingga A$171K seyear untuk Senior Data Scientist. Pakej pampasan yearan median in Greater Melbourne Area berjumlah A$119K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ANZ. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Tambah KompBandingkan Tahap
Block logo
+A$89.5K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang
Apakah tahap kerjaya di ANZ?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Saintis Data tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di ANZ in Greater Melbourne Area berada pada jumlah pampasan tahunan A$177,901. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ANZ untuk peranan Saintis Data in Greater Melbourne Area ialah A$142,866.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk ANZ

Syarikat Berkaitan

  • Roblox
  • Amazon
  • Tesla
  • Facebook
  • Airbnb
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain