Pampasan Saintis Data in Greater Melbourne Area di ANZ berkisar dari A$126K seyear untuk Data Scientist hingga A$171K seyear untuk Senior Data Scientist. Pakej pampasan yearan median in Greater Melbourne Area berjumlah A$119K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ANZ. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
