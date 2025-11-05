Direktori Syarikat
ANYbotics
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Zurich Area

ANYbotics Jurutera Perisian Gaji di Greater Zurich Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Zurich Area di ANYbotics berjumlah CHF 87.4K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ANYbotics. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Jumlah setahun
CHF 87.4K
Tahap
L2
Asas
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di ANYbotics?
Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.5K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.5K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di ANYbotics in Greater Zurich Area berada pada jumlah pampasan tahunan CHF 95,058. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ANYbotics untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Zurich Area ialah CHF 87,351.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk ANYbotics

Syarikat Berkaitan

  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Snap
  • Intuit
  • Coinbase
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain