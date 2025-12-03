Direktori Syarikat
Anvil
Anvil Jurutera Perisian Gaji

Purata jumlah pampasan Jurutera Perisian in United Kingdom di Anvil berkisar dari £35.8K hingga £50.2K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Anvil. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$52K - $60.5K
United Kingdom
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$48.1K$52K$60.5K$67.3K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Anvil?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Anvil in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £50,155. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Anvil untuk peranan Jurutera Perisian in United Kingdom ialah £35,825.

Sumber Lain

