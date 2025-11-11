Direktori Syarikat
Anthropic
Anthropic Jurutera Perisian Backend Gaji di United States

Pampasan Jurutera Perisian Backend in United States di Anthropic berkisar dari $640K seyear untuk Senior Software Engineer hingga $578K seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $570K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Anthropic. Kemaskini terakhir: 11/11/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer
(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$640K
$320K
$320K
$0
Lead Software Engineer
$578K
$315K
$263K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lihat 1 Lebih Tahap
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Anthropic, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Backend di Anthropic in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $710,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Anthropic untuk peranan Jurutera Perisian Backend in United States ialah $570,000.

