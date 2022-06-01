Direktori Syarikat
Anthology Gaji

Julat gaji Anthology adalah dari $15,075 dalam pampasan total tahunan untuk Perunding Pengurusan di hujung bawah hingga $179,598 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Anthology. Terakhir dikemas kini: 8/21/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $125K

Jurutera Perisian Full-Stack

Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$74.6K
Perunding Pengurusan
$15.1K

Pereka Produk
$87.4K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$70.4K
Arkitek Penyelesaian
$180K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at Anthology is Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $179,598. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anthology is $81,030.

