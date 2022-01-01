Anthem Gaji

Julat gaji Anthem adalah dari $84,575 dalam pampasan total tahunan untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung bawah hingga $208,740 untuk Pengurus Sains Data di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Anthem . Terakhir dikemas kini: 8/21/2025