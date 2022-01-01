Direktori Syarikat
Anthem
Anthem Gaji

Julat gaji Anthem adalah dari $84,575 dalam pampasan total tahunan untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung bawah hingga $208,740 untuk Pengurus Sains Data di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Anthem. Terakhir dikemas kini: 8/21/2025

$160K

Penganalisis Perniagaan
Median $117K
Jurutera Perisian
Median $110K
Arkitek Penyelesaian
Median $201K

Pengurus Sains Data
$209K
Saintis Data
Median $145K
Penganalisis Kewangan
$88.4K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$84.6K
Pereka Produk
$136K
Pengurus Produk
Median $148K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$159K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Anthem is Pengurus Sains Data at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $208,740. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anthem is $140,338.

