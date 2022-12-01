Direktori Syarikat
Anta
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Anta Gaji

Julat gaji Anta adalah dari $62,356 dalam pampasan total tahunan untuk Pereka Fesyen di hujung bawah hingga $133,718 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Anta. Terakhir dikemas kini: 8/21/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Pereka Fesyen
$62.4K
Sumber Manusia
$109K
Jurutera Perisian
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$134K
Arkitek Penyelesaian
$82.9K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

El rol més ben pagat informat a Anta és Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $133,718. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Anta és de $109,001.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Anta

Syarikat Berkaitan

  • Dropbox
  • Apple
  • Spotify
  • Uber
  • Lyft
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain