Ant Group Jurutera Perisian Gaji di Singapore

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Singapore di Ant Group berjumlah SGD 95.5K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ant Group. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Ant Group
Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Jumlah setahun
SGD 95.5K
Tahap
P5
Asas
SGD 76K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 19.5K
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
0 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Ant Group?
Block logo
+SGD 75.3K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Ant Group in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 130,461. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ant Group untuk peranan Jurutera Perisian in Singapore ialah SGD 97,420.

