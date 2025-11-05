Direktori Syarikat
Ant Group
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Shanghai Area

Ant Group Jurutera Perisian Gaji di Greater Shanghai Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Shanghai Area di Ant Group berjumlah CN¥557K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ant Group. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Ant Group
Software Engineer
Shanghai, SH, China
Jumlah setahun
CN¥557K
Tahap
P6
Asas
CN¥557K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Ant Group?
Block logo
+CN¥418K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Ant Group in Greater Shanghai Area berada pada jumlah pampasan tahunan CN¥992,625. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ant Group untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Shanghai Area ialah CN¥551,015.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Ant Group

Syarikat Berkaitan

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain