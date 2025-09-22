Direktori Syarikat
Ant Group
Ant Group Pengurus Produk Gaji

Pakej pampasan Pengurus Produk median in Singapore di Ant Group berjumlah SGD 115K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ant Group. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Pakej Median
company icon
Ant Group
Product Designer
Singapore, SG, Singapore
Jumlah setahun
SGD 115K
Tahap
12
Asas
SGD 115K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
9 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Ant Group?

SGD 210K

