Direktori Syarikat
Ant Group
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Ant Group Gaji

Julat gaji Ant Group adalah dari $54,398 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $220,743 untuk Penganalisis Perniagaan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Ant Group. Terakhir dikemas kini: 8/21/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $69.5K
Pengurus Produk
Median $87.6K
Penganalisis Perniagaan
$221K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Pembangunan Perniagaan
$56K
Saintis Data
$90.6K
Pemasaran
$121K
Operasi Pemasaran
$167K
Pereka Produk
$80.4K
Pengurus Projek
$54.4K
Arkitek Penyelesaian
$146K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at Ant Group is Penganalisis Perniagaan at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $220,743. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ant Group is $89,118.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Ant Group

Syarikat Berkaitan

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain