Purata jumlah pampasan Pengurus Program Teknikal in United States di Ansys berkisar dari $103K hingga $144K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ansys. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$112K - $135K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$103K$112K$135K$144K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Ansys, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Program Teknikal di Ansys in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $143,840. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ansys untuk peranan Pengurus Program Teknikal in United States ialah $102,920.

Sumber Lain

